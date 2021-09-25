Еще 296 жителей Саратовской области заболели коронавирусом

Сегодня, 25 сентября в Саратовской области было отмечено еще 296 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 87 263 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 79 743 человека, за сутки — 302.

В Саратове прибавилось 103 случая, в Энгельсском районе — 38, в Балаковском — 34, в Балашовском подтвердили 23 новых пациента, в Пугачевском еще 10 зараженных.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 4;

- 7-14 лет – 21;

- 15-19 лет – 11;

- 20-29 лет – 24;

- 30-39 лет – 60;

- 40-49 лет – 34;

- 50-59 лет – 54;

- старше 60 – 88.

С пневмонией поступили 145 человек, с признаками простуды — 147, с бессимптомным течением заболевание проходит у четверых пациентов.

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