Еще 296 жителей Саратовской области заболели коронавирусом

Сегодня, 25 сентября в Саратовской области было отмечено еще 296 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 заразились 87 263 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 79 743 человека, за сутки — 302.
В Саратове прибавилось 103 случая, в Энгельсском районе — 38, в Балаковском — 34, в Балашовском подтвердили 23 новых пациента, в Пугачевском еще 10 зараженных.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 4;
- 7-14 лет – 21;
- 15-19 лет – 11;
- 20-29 лет – 24;
- 30-39 лет – 60;
- 40-49 лет – 34;
- 50-59 лет – 54;
- старше 60 – 88.
С пневмонией поступили 145 человек, с признаками простуды — 147, с бессимптомным течением заболевание проходит у четверых пациентов.
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