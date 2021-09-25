Николай Панков поздравил Вольск с Днем города

В Вольске сегодня День города

Сегодня, 25 сентября, исполняется 241 год старинному городу Вольску, одному из самых красивых на Волге. С Днем города вольчан в своем телеграм-канале «Пара слов» поздравляет Николай Панков.

- В этом году праздник проходит без массовых мероприятий, но каждый может пройтись по старинным улицам и городскому парку. Полюбоваться творческими работами земляков и самому испытать свой талант, - пишет Николай Панков.

- С малой Родиной у каждого связаны самые дорогие воспоминания. Вольский район имеет уникальную природу, но главное – это, конечно, люди. Благодаря вам, Вольск стал Городом трудовой славы, а вольскую землю можно назвать Родиной героев. Здесь жили и работали 106 Героев Советского Союза, - рассказал парламентарий, а также напомнил о проектах, реализуемых для развития города.

- Мы активно работаем над улучшением жизни в Вольске. Предстоит еще многое сделать с вашей поддержкой и общественным участием. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия! – пожелал Николай Панков.

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