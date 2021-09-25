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Происшествия25 сентября 2021 8:59

В центре Саратова иномарка столкнулась с трамваем

Наталия Калинина
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ДТП с трамваем в Саратове

ДТП с трамваем в Саратове

Вчера, 24 сентября, во Фрунзенском районе Саратова произошло ДТП с участием трамвая, о чем информирует ГУ ГИБДД региона.

Около полуночи напротив дома № 64/70 на Советской 26-лнтний водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с трамваем 71605, за рулем которого сидел 30-летний мужчина.

В результате ДТП 22-летний пассажир иномарки был доставлен в медицинское учреждение.

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