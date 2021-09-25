В Октябрьском районе Саратова отключили воду на неизвестный срок

Сегодня, 25 сентября, в Октябрьском районе Саратова отключили воду, об этом сообщает ООО «КВС».

Авария произошла по адресу Астраханская, 40. На время ремонта труб прекращено водоснабжение абонентов улиц: Астраханская от Новоузенской до Верхней, Верхняя, Грибова, 3й Солдатский проезд, 2й Станционный проезд, Большая Садовая от Грибова до 3го Солдатского проезда.

О времени восстановления подачи воды не сообщается.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.