С понедельника в Саратовской области закрываются фуд-корты и игровые комнаты в ТЦ

Фуд-корты закрываются

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Саратовской области с понедельника закрываются фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах. Соответствующее постановление подписал Роман Бусаргин.

с 27 сентября 2021 года и на неопределенный срок запрещается проведение концертных мероприятий вне учреждений культуры;

с 27 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года запрещается работа детских игровых площадок и игровых комнат для детей в торговых центрах;

с 27 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года работа фудкорты в ТЦ работают только на вынос;

Также работодателям предписано с 27 сентября 2021 года по 10 октября 2021 года перевести беременных женщин на дистанционную работу.

Напомним, ранее на дистанционное обучение перешли школы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.