На 3-й Дачной начался снос 82 торговых точек

В районе 3-й Дачной снесут еще 82 киоска, такое решение принял Арбитражный суд Саратовской области.

Идет демонтаж павильонов, расположенных на площади Ленина. Сегодня начался разбор нескольких объектов, обо всем этом сообщает глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

- Работа по освобождению самовольно занятой муниципальной земли будет продолжена, - заявил мэр.

Между тем по ситуации с «неположенными» ларьками возникает закономерный вопрос: а как они изначально появились на площади? Кто и почему выдал разрешение на неправомерную установку торговых точек и понесет ли теперь наказание. Если по этим моментам в ближайшее время мер принято не будет, что что помешает вновь вернуть ларьки через некоторое время или отдать землю другим арендаторам?

Напомним, ранее "КП-Саратов" уже отмечала странности в позиции мэрии по поводу киосков. Торговые точки Роспечати, предоставляющие населению социально значимую продукцию - газеты, сносят один за одним, тем временем киоски с фастфудом и цветами в пешеходной зоне администрация не замечает.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.