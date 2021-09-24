Пробки вечером 24 сентября в Саратове достигли 8 баллов

Саратов окрасился багрянцем - на карте сервис Яндекс.Пробки

В Саратове заторы вечером в пятницу 24 сентября достигли уже 8 баллов из 10 возможных.

По данным сервиса Яндекс.Пробки самые серьезные пробки уже закупорили движение по центру города на улицах Рахова, Астраханская, Университетская, Кутякова, Рабочая, Советская.

Серьезные заторы также по улице Чернышевского, Большой Садовой, Навашина, проспекту 50 лет Октября.

Кроме пары ДТП, движение осложняется на 12 участках дорожной сети, где ведут работы энергетики "Т Плюс".