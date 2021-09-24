Трамвай в Саратове встал из-за аварии – всего не ходят два маршрута

Сегодня, 24 сентября, в Саратове прервали движение два трамвайных маршрута, о чем информирует группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.

В 16:30 было прервано движение трамваев по маршруту № 11. Составы прекратили движение у остановки «ЦКР». Причиной сбоя стала авария на путях. Трамваи маршрута № 11 ходят только на участке от улицы Осипова до 6-го квартала.

В 16:27 также было прервано движение трамваев по маршруту № 3. Они встали на площади Ленина и не идут в сторону Мирного переулка.

От 6-й Дачной трамваи следуют с увеличенным интервалом только до остановки «По требованию». От Мирного переулка интервалы в сторону 6-й Дачной увеличены.

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