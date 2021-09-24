Саратовцы стоят в огромной очереди на маршрутку под дождем

Очереди не видно конца
Жители Саратова жалуются, что в центре Саратова невозможно попасть на маршрутку. Пост от недовольной горожанки появился в паблике Солнечный Саратов ВКонтакте.
На представленном в социальной сети короткой записи видно, что в очереди стоят десятки людей. В районе пересечения Рахова и Вавилова очередь растянулась на всю улицу. Видео сделано вечером, 23 сентября и на улице дождь. Горожане не могут попасть на ГАЗель, следующую по маршруту № 41.
- Таксисты подъезжают и требуют по сто рублей с человека. Почему 41-й маршрут недоступен для граждан? – возмущается жительница города.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.