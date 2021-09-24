На выходных жителей Саратовской области ждут дожди

Погода в Саратове остается пасмурная

В эти выходные погоду в Саратовской области по-прежнему будет пасмурной, о чем сообщают в гидрометцентре региона.

- В выходные ночью в среднем от +6 до +11 градусов. В пониженных местах рельефа в ночь на 25 число при прояснениях еще похолодает: от +1 до +4 градусов. Днем в субботу потеплеет: от +14 до +19 градусов, а дальше от +12 до +17 градусов. В дожде температура понизится: от +7 до +10 градусов, - пояснила Светлана Цветайло из гидрометцентра.

Температура воды в Волге утром 24 сентября составляла +15,2 градуса.

На выходных будет облачно. Осадки не прекращаются, но распределены неравномерно.

- Дожди вернутся в воскресенье днем. В понедельник осадки также не исключены. Они будут выпадать с перерывами по мере продвижения фронта, - пояснила синоптик.

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