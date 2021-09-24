Умерший в Новоузенском районе 13-летний мальчик не страдал от хронических заболеваний

Скончавшийся в школьном автобусе 13-летний мальчик не страдал от хронических заболеваний. Сегодня, 24 сентября, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала трагический инцидент в Новоузенском районе саратовской области.

Со ссылкой на администрацию муниципалитета Татьяна Загородняя сообщила, что ребенок скончался скоропостижно, никаких серьезных заболеваний он не имел. Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств случившегося.

- Семья ребенка неблагополучной не числится, - заявила Татьяна Николаевна.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.