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Происшествия24 сентября 2021 13:59

Умерший в Новоузенском районе 13-летний мальчик не страдал от хронических заболеваний

Наталия Калинина
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Скончавшийся в школьном автобусе 13-летний мальчик не страдал от хронических заболеваний. Сегодня, 24 сентября, уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя прокомментировала трагический инцидент в Новоузенском районе саратовской области.

Со ссылкой на администрацию муниципалитета Татьяна Загородняя сообщила, что ребенок скончался скоропостижно, никаких серьезных заболеваний он не имел. Сейчас продолжается проверка всех обстоятельств случившегося.

- Семья ребенка неблагополучной не числится, - заявила Татьяна Николаевна.

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