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Общество24 сентября 2021 13:52

Валерий Радаев жестко потребовал сдать новую больницу в Елшанке вовремя

Наталия Калинина
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Валерий Радаев потребовал вовремя сдать объект

Валерий Радаев потребовал вовремя сдать объект

Сегодня, 24 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев жестко потребовал соблюдать установленные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы в Елшанке. Глава региона провел совещание с участием руководителей подрядных организаций по вопросам сдачи объекта, реализуемого при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В рамках мероприятия обсуждались сроки завершения работ, сдачи корпусов и спецпомещений, а также текущие задачи по монтажу оборудования, сборке мебели.

- В области сложная ситуация с распространением коронавируса, мы вводим дополнительные места в ковидных госпиталях. Необходимость больницы сегодня крайне высока, - заявил глава региона.

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