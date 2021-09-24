Валерий Радаев жестко потребовал сдать новую больницу в Елшанке вовремя

Валерий Радаев потребовал вовремя сдать объект

Сегодня, 24 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев жестко потребовал соблюдать установленные сроки выполнения работ на площадке инфекционной больницы в Елшанке. Глава региона провел совещание с участием руководителей подрядных организаций по вопросам сдачи объекта, реализуемого при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В рамках мероприятия обсуждались сроки завершения работ, сдачи корпусов и спецпомещений, а также текущие задачи по монтажу оборудования, сборке мебели.

- В области сложная ситуация с распространением коронавируса, мы вводим дополнительные места в ковидных госпиталях. Необходимость больницы сегодня крайне высока, - заявил глава региона.

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