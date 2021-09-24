Отравившаяся алкоголем в Вольске девочка пробовала самогон с подружкой

Сегодня, 24 сентября, стали известны подробности инцидента с отравлением алкоголем 12-летней девочки в Вольске.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя, со ссылкой на администрацию Вольского района, семья девочки не числится неблагополучной. Ребенок решил попробовать самогон с подружкой и отравился. Родители в курсе ситуации не были.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ребенок поступил в реанимационное отделение лечебного учреждения в состоянии комы. Как сообщалось на сайте СУ СКР, в ходе медицинского обследования у неё диагностировано отравление алкоголем.

- Сейчас девочка не находится в коме, ее жизни ничто не угрожает, - сообщила Татьяна Загородняя.

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