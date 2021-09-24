В Саратовской области закрыты уже 24 школы из-за гриппа и коронавируса

На сегодня, 24 сентября, в Саратовской области уже 24 школы отправлены на карантин из-за угрозы распространения гриппа и коронавируса, о чем информирует региональное министерство образования.

Закрыты из-за коронавируса две школы Калининского района, в которых 100 ученика и 20 педагогов. Полностью закрыты также два детских сада Краснокутского района, в них 54 воспитанника и 22 воспитателя. Кроме того, отправлены на дистанционку 145 классов в 69-ти школах, в которых 4454 учащихся и 113 педагогов, а также 29 групп в 24 детских садах, в которых 404 воспитанника и 55 воспитателей и 14 групп в семи профорганизациях, в которых 370 студентов.

По ОРВИ отправлены на карантин две профорганизации Балаковского и Озинского районов, в которых 1317 студентов, а также 22 школы, в которых 3778 ученика. Закрыты на карантин четыре детских сада, в которых 143 воспитанника и 92 класса в 26-ти школах, в которых 1819 ученика, а также 19 групп в семи детских садах, в которых 378 воспитанников.

В восьми вузах области на дистанционное обучение переведены 113 групп.

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