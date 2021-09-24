Глава «Облводоресурса» Руслан Губанов: скважины в Балашове работают и находятся в резерве

Водозабор в Балашове работает и находятся в резерве. Сегодня, 24 сентября, об этом, в ходе рабочего совещания аграрного комитета облдумы, заявил замминистра строительства и ЖКХ Александр Мышев.

Как объяснил представитель ведомства, в Балашове нецелесообразно использовать скважины, так как воду еще можно качать из реки Хопер.

Чиновнику напомнили, что на строительство объекта было потрачено полмиллиарда рублей. Депутаты попросили пояснить, почему что на данный момент он не используется.

- Водозабор находится в рабочем состоянии, сейчас он в резерве, - ответил генеральный директор ГУП СО «Облводоресурс» Руслан Губанов.

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