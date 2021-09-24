Саратовскую область за лето посетили 300 тысяч человек

Итоги летнего сезона 2021. День туриста

Сегодня, 24 сентября, в пресс-центре КП-Саратов состоялась встреча, посвященная следующей теме: «Итоги летнего сезона 2021. День туриста».

По словам председателя Комитета по туризму Саратовской области Виктории Бородянской, летний сезон прошел спокойно, без эксцессов. Единовременно в регионе находились 27 тысяч туристов, а всего за лето область посетили более 300 тысяч человек.

- Было много ограничений на экскурсионные программы и массовые мероприятия, что, конечно, сократило поток гостей, занятых так называем фестивальным туризмом. Тем не менее посетить область нашлось немало желающих. 20 санаторно-курортных организаций региона приняли 19 тысяч человек, несмотря на ограничения. Популярнее всего отказались турбазы, они приняли более 80 тысяч человек. 253 гостиницы обеспечили местами 10,5 тысячи человек. Всего в летний период заселились почти 150 тысяч человек, - рассказала Виктория Бородянская.

Присутствовавшие на мероприятии представители бизнеса также отметили успешную реализацию программы гражданского детского кешбека: жители региона активно использовали эту возможность.

Всего за летний сезон 2021 года туроператоры продали 2,5 тысячи путевок на общую сумму 261 миллион рублей.

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