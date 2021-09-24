В центре Саратова подъемный автокран упал на дом

Упавший кран

Вчера, 23 сентября, в Октябрьском районе Саратова произошло ЧП: подъемный автокран «МАЗ» упал на заброшенный дом. Очевидцы происшествия разместили фото с места событий в социальных сетях.

По словам местных жителей, инцидент произошел в районе пересечения улиц Белоглинская и Рахова, около рынка «Арига». Очевидцы утверждают, что кран использовали для демонтажа металлических конструкций и часть груза оказалась слишком тяжелой. Стрела крана была вытянута, когда он завалился на бок.

Упавший кран повредил заброшенный дом, о пострадавших не сообщается.

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