Следователи ищут свидетелей перестрелки в Энгельсе, где погиб местный житель

Фото СУ СК по Саратовской области

Следователи ищут свидетелей перестрелки в Энгельсе, где погиб человек, об этом сообщает СУ СК региона.

По данным следствия, инцидент произошел 20 октября 2019 года в Энгельсе. Около 00:30 у дома № 18 по улице Волоха произошел конфликт между группой молодых людей. Во время выяснения отношений один из участников встречи выстрелил в 30-летнего мужчину, представлявшего в споре сторону оппонента. Пострадавший скончался на месте.

Показания каждого из очевидцев этого происшествия могут иметь принципиальное значение для установления истины. С этой целью следователи просят откликнуться всех, кто в ночь с 19 на 20 октября 2019 года был свидетелем конфликта.

Очевидцев просят обращаться в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области по адресу: город Саратов, улица Григорьева, дом 30 или по телефону 8-927-114-12-30.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.