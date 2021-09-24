Все 22 коронавирусных госпиталя в Саратовской области начали отапливать

После критики губернатора по поводу отсутствия тепла в стационарах и ковид-госпиталях, чиновники отчитались об исправлении ситуации.

Зампред Александр Соловьев доложил 24 сентября главе региона, что во всех 22 ковидных госпиталях отопление уже подано.

Министр здравоохранения Олег Костин со своей стороны подтвердил, что тепло пришло во все объекты, где лежат больные коронавирусом. "Сейчас проводится регулировка систем отопления".

Пуск тепла во все остальные учреждения здравоохранения области пока в процессе.