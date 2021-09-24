В Саратове встали два трамвайных маршрута

Сегодня, 24 сентября, в Саратове было прервано движение двух трамвайных маршрутов, о чем информирует группа ВКонтакте, посвященная городскому электротранспорту.
В 11:37 было прекращено движение трамваев маршрутов №9 и 10. Вагоны стоят на Клиническом путепроводе и не едут в сторону Детского парка.
Информация о причинах сбоя не поступала.
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