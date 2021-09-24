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Звезды24 сентября 2021 11:13

Фестиваль «Укек» в Саратове посетили в 17 раз меньше зрителей, чем в 2019 году

Фестиваль в этот раз проходит не на открытом воздухе и в условиях коронавирусных ограничений
Источник:kp.ru
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Фестиваль «Укек» -2021 в Саратове на территории исторического парка «Россия — моя история» посетили более 3 500 человек. Это в 17 раз меньше, чем в 2019 году, когда он проходил на территории Увекского городища в Заводском районе Саратова. Тогда за один день фестивальные площадки посетили более 60 тысяч саратовцев и гостей города.

Стоит отметить, что прошли только первые две недели из четырех работы юбилейного, 10-го фестиваля археологии и реконструкции «Укек». Он будет открыт для гостей до 3 октября 2021 года по пятницам, субботам и воскресеньям. Более камерный формат фестиваля обусловлен запретом на массовые мероприятия из-за пандемии коронавируса.

- Наши посетители участвуют в различных мастер-классах, слушают лекции известных ученых и живую музыку, учатся старомонгольской письменности, плетут кольчугу, совершают собственные открытия в нашей огромной археологической песочнице, примеряют доспехи и делают очень колоритные фотографии с реконструкторами на память, — рассказал организатор фестиваля, директор саратовского исторического парка «Россия — моя история» Дмитрий Кубанкин.