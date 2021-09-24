Пьяная драка с бутылками и монтировкой на пруду Семхоз: один погибший и два 12-летних срока

Двое жителей Саратова 27 и 30 лет приговорены к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима каждый за избиение до смерти собутыльника на пруду Семхоз в Кировском районе Саратова.

Драка произошла между собутыльниками, которые «культурно отдыхали» 7 августа 2020 на берегу пруда Семхоз. Туда прибыл 28-летний житель поселка Дубки с 32–летним приятелем. На фоне алкогольного опьянения между ними произошел конфликт. В процессе потасовки 27-летний мужчина из первой компании нанес 28-летнему приезжему из Дубков удар кулаком в лицо, а затем бутылкой по голове, от чего тот упал на землю и потерял сознание. В это время 30-летний мужчина взял из машины монтировку и ударил ею по голове лежашего без сознания. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего в реанимацию, но травмы оказались несовместимыми с жизнью, 26 августа 2020 года, спустя 19 дней после драки, он скончался.

Обвиняемые своей вины не признали.

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