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Общество24 сентября 2021 10:24

Перекресток Чапаева и Киселева в Саратове пообещали не перекрывать на выходные

Т Плюс намеревается заменить трубы без вскрытия дороги
Источник:kp.ru
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Саратовский филиал «Т Плюс» проведет замену коммуникаций на пересечении улиц Чапаева и Киселева без перекрытия движения в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Заботясь об интересах жителей и автомобилистов областного центра, специалисты энергокомпании провели тщательное обследование железобетонных конструкций и их текущего состояния. Замена участка тепломагистрали будет выполнена без вскрышных работ, - сообщили в «Т Плюс».

Ранее энергетики предупреждали о закрытии оживленного перекрестка в центре города на три дня.