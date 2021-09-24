Перекресток Чапаева и Киселева в Саратове пообещали не перекрывать на выходные

Саратовский филиал «Т Плюс» проведет замену коммуникаций на пересечении улиц Чапаева и Киселева без перекрытия движения в предстоящие выходные. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Заботясь об интересах жителей и автомобилистов областного центра, специалисты энергокомпании провели тщательное обследование железобетонных конструкций и их текущего состояния. Замена участка тепломагистрали будет выполнена без вскрышных работ, - сообщили в «Т Плюс».

Ранее энергетики предупреждали о закрытии оживленного перекрестка в центре города на три дня.