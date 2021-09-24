Председатель правительства Саратовской области сделал еще одну антивирусную прививку

Роману Бусаргину вкололи еще одну вакцину

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин сделал прививку от гриппа и призвал саратовцев последовать его примеру.

- В этом году уже дважды вакцинировался против новой коронавирусной инфекции. Сегодня утром сделал прививку против гриппа отечественным препаратом.

С наступлением холодной погоды в регионе отмечен рост заболевания ОРВИ и гриппа. Дорогие земляки, будьте внимательны к своему здоровью. Не пренебрегайте рекомендациями врачей, соблюдайте меры профилактики и сделайте прививку. Даже знакомые нам заболевания могут обернуться печальными последствиями, - заметил Бусаргин.

Напомним, в ходе заседания координационного совета по противодействию коронавирусу главный санитарный врач Саратовской области Ольга Кожанова предупредила о непредсказуемых последствияx объединения трех инфекций - гриппа, ОРВИ и covid-19.