В Саратовской области коронавирусом заразились еще 289 человек

На утро 24 сентября в Саратовской области зарегистрировано 289 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в региональном координационном штабе. У 142 выявлена пневмония, с признаками ОРВИ - 141 пациент.

Большая часть новых больных выявлена в Саратове -101 человек, в Энгельсском районе -43, в Балаковском - 30, в Балашовском - 17 в Марксовском -14.

Среди заболевших много детей, 38 случаев среди тех, кому до 14 лет.

По-прежнему больше всего заражений среди людей старше 60 лет - сразу 100 случаев.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 86 967 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 79 441 человек, за сутки — 251.