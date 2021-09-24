Сквер Расковой убрали из списка саратовских гайд-парков

Сквер Расковой в Саратове убрали из списка гайд-парков, то есть мест, где можно собираться и публично выражать общественное мнение без уведомления мэрии. Соответствующее постановление, 23 сентября, подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Таким образом, в Саратове остается восемь гайд-парков: ранее в их число входили сквер имени Марины Расковой и парк имени Гагарина. Сейчас они из списка исключены.

Статус мест «для коллективного обсуждения» по-прежнему сохраняют сквер имени Благодарова и Ломоносова, сквер Победы в Ленинском районе, сквер Героев Краснодона и парк Свободы, которые находятся в Волжском районе, сквер имени Калинина в Заводском районе и сквер Грибова в Октябрьском районе, а также Бульвар Мюфке в Кировском районе.

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