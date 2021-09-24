Ушедшая из дома 18-летняя жительница Вольска нашлась живой

Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропавшая ранее юная жительница Вольска нашлась живой. Сообщение появилось на их странице в ВКонтакте.
Найдена живой 18-летняя Оксана Горанцян, которую искали с 16 сентября 2021 года.
Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят всех участников поиска за помощь и просят снять репосты.
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