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Общество24 сентября 2021 8:58

Ушедшая из дома 18-летняя жительница Вольска нашлась живой

Наталия Калинина
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Волонтеры саратовского отделения «Лиза Алерт» сообщили о том, что пропавшая ранее юная жительница Вольска нашлась живой. Сообщение появилось на их странице в ВКонтакте.

Найдена живой 18-летняя Оксана Горанцян, которую искали с 16 сентября 2021 года.

Волонтеры «Лиза Алерт» благодарят всех участников поиска за помощь и просят снять репосты.

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