В двух районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 24 сентября, в двух районах Саратова отключена холодная вода, о чем информирует ООО «КВС».

В Заводском районе Саратова по заявке ЖСК «Ветеран – 2002» для работ на собственных коммуникациях по адресу Саперная,20 прекращена подача холодной воды для абонентов ул.Саперная,16,20,22; Лунная,21,23,25. Восстановить водоснабжение коммунальщики обещают к 20:00.

В Ленинском районе на время работ на коммуникациях по адресу 1-я Пионерская/3-я Нагорная было прекращено холодное водоснабжение абонентов ул.1-я Пионерская (от 5-ого Нагорного пр. до 8-й Артельной), ул.Ново-Астраханская (от 5-ого Нагорного пр. до 2-й Нагорной). Закончить ремонт труб здесь также обещают к 20:00.

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