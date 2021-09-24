Прокуратура начала проверку продажи полиграфкомбината, мэр Саратова недоумевает

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Прокуратура Саратовской области начала проверку законности аукциона и продажи комплекса АО "Саратовского полиграфического комбината". Такое поручение дал накануне глава надзорного органа Сергей Филипенко.

Проверяют, том числе, возможное заведомо необоснованное занижение цены продажи акций предприятия при проведении торгов. К проверке привлекли антимонопольную службу.

Прокуратура сообщила о проведении проверки после выступления с критикой продажи за бесценок имущественного комплекса комбината со стороны Вячеслава Володина. Он предположил возможность сговора для выведения предприятия, занимающего большую площадь в центре города, в частные руки.

О проверке прокуратура сообщила на своем официальном сайте. Мэр Саратова Михаил Исаев ограничился по этому поводу публикацией в инстаграм.

Как и в случае с кинотеатром «Пионер» и другими объектами в городе для мэра «новость о продаже крупнейшего производства буквально за бесценок звучит как минимум странно».

- Надзорные и контрольные ведомства должны вмешаться в ситуацию с продажей. Потерять такой объект будет непростительно, - решил включиться в процесс после критики со стороны Володина глава города.