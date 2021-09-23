Ольга Кожанова: Нельзя допустить объединения гриппа, ОРВИ и коронавируса в стационарах

Ольга Кожанова

Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Ольга Кожанова отметила, что идет рост заражений коронавирусом среди детей, а темпы вакцинации сегодня низкие. Кроме этого, опасения санитарных врачей и медиков минздрава вызывает возможное объединение ОРВИ, гриппа и коронавируса против больных в стационарах ковид-госпиталей.

- 89% взрослых среди зараженных короновирусом, но количество детей больных растет.

За неделю на 3% прибавилось заболевших детей. У взрослых - рост заболеваемости в возрасте от 50 до 64 лет.

Нет сильного распространения в школах, там работают меры безопасности, но, тем не менее, растет количество тех образовательных учреждений, которые соприкоснулись уже с коронавирусом, - заметила Кожанова.

Кожанова заявила, что ее очень волнует сезонная заболеваемость ОРВИ и коронавирус, который встроился в респираторные инфекции.

- Будем наблюдать соединенную заболеваемость гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Такого в прошлую осень не было.

Нам нельзя допустить грипп в стационары, потому что мы не знаем, как поведут себя коронавирус и грипп вместе. Мы уже с минздравом обсудили это, и все меры по профилактике ОРВИ и гриппа сейчас приняты.

Госпитальная база для сезонных вирусных инфекций и коронавируса должна быть отдельной – повторяю, что случиться, если они объединятся – мы не знаем, - предупредила Ольга Кожанова.

Она отметила, что вакцинация от коронавируса идет медленно.

- В регионе более 600 тысяч человек привито, это 31,6% населения. Они подходят к пику заболеваемости с иммунитетом. Иначе ситуация может кончиться по-разному, я имею в виду заболевших – этому свидетельствует растущая статистика летальных исходов, – сказала главный санитарный врач Саратовской области.