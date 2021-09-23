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Происшествия23 сентября 2021 12:27

В Энгельсе сгорел автомобиль BMW X5

Наталия Калинина
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Вчера, 22 сентября, в Энгельсе загорелась иномарка, об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

В 23:47 на пульт дежурного поступил сигнал о загорании автомобиля BMW X5. Инцидент произошел на улице Шурова Гора. В автомобиле горела приборная панель на площади 1 квадратный метр.

На тушение выезжал один пожарный расчет.

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