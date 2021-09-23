В Энгельсе сгорел автомобиль BMW X5

Вчера, 22 сентября, в Энгельсе загорелась иномарка, об этом рассказали в ГУ МЧС региона.
В 23:47 на пульт дежурного поступил сигнал о загорании автомобиля BMW X5. Инцидент произошел на улице Шурова Гора. В автомобиле горела приборная панель на площади 1 квадратный метр.
На тушение выезжал один пожарный расчет.
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