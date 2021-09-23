Бусаргин в приюте для собак пообещал помощь волонтерам и предложил увеличить число стерилизаций

Роман Бусаргин осмотрел приют в Заводском районе Саратова

Роман Бусаргин посетил новый приют для бездомных животных в Заводском районе Саратова. Объект был построен при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Правительство обещает оказать волонтерам помощь с ремонтом будок и строительством новых, поставкой подстилочного материала, а также стеллажей. Обсуждался вопрос создания более удобной зоны выгула собак.

Стоит отметить, то организация «Верный друг» выиграла тендер на отлов безнадзорных животных и скоро сможет приступить к этому вместе с Дорстроем.

Руководителю управления ветеринарии Алексею Молчанову поручено было увеличить количество операций по стерилизации отловленных собак.

В приюте сейчас очень много детенышей. Волонтеры стараются найти им хозяев. На данный момент пристроили уже 36 собак и шесть кошек.

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