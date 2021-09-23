Учителем года в России может стать преподаватель информатики из Балашова

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Денис Орлюк представит область на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021»

Ростов-на-Дону готов к приёму 85 финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2021» из всех регионов страны. Торжественное открытие состоится 25 сентября.

Саратовскую область на финальных испытаниях представит Денис Орлюк, учитель информатики средней школы № 3 г. Балашов.

Напомним, ранее Денис Орлюк стал победителем регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2021». На протяжении недели педагог продолжал борьбу за звание лучшего учителя и проходил различные конкурсные испытания: проводил самопрезентацию и классный час, создавал и защищал собственный образовательный проект.