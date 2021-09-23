В Саратовской области 19 школ закрыты из-за ОРВИ и коронавируса

На сегодня, 23 сентября, в Саратовской области из-за коронавируса на карантин отправлен две школы Калининского района, в них 100 учеников и 20 педагогов. Закрыт также детский сад села Ахмад в Краснокутском районе, в нем 35 малышей и 12 воспитателей.

По COVID-19 закрыты также 181 класс в 94 школах, в которых 4454 учащихся и 113 педагогов, а также 36 групп в 29 детских садах, в которых 548 детей и 51 воспитатель и 17 групп в восьми профорганизациях, в них 440 студентов и один педагог.

Из-за угрозы заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью закрыты: 17 школ, в которых 2672 ребенка и четыре детских сада, в которых 143 воспитанника.

Частично закрыты из-за гриппа также 45 классов в 16-ти школах, в которых 1035 учеников, а также три группы в трех детских садах, в которых 69 воспитанников.

В восьми ВУЗах области заболели новой коронавирусной инфекцией 293студента и 94 сотрудников. В четырех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 1394 студента 113 групп.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.