В Саратовской области рано утром сгорел трактор

Фото: ГУ МЧС Саратовской области

Вчера, 22 сентября, в Саратовской области сгорел трактор, о чем сообщает ГУ МЧС региона.

Инцидент произошел в Совестком раойне. Как сообщили дежурному, в 4:30 в селе в Александровка загорелся трактор, стоявший в поле. Горела кабина трактора на площади пяти квадратных метров.

С огнем хозяин трактора справился самостоятельно.

Сгоревший трактор

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