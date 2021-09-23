В Саратовской области рано утром сгорел трактор

Фото: ГУ МЧС Саратовской области
Вчера, 22 сентября, в Саратовской области сгорел трактор, о чем сообщает ГУ МЧС региона.
Инцидент произошел в Совестком раойне. Как сообщили дежурному, в 4:30 в селе в Александровка загорелся трактор, стоявший в поле. Горела кабина трактора на площади пяти квадратных метров.
С огнем хозяин трактора справился самостоятельно.
Сгоревший трактор
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