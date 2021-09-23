В Красноармейском районе водитель вылетел на встречную и погиб при столкновении с КамАЗом

Фото с места аварии

Вчера, 22 сентября, в Красноармейском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом, об этом сообщает автоинспекция региона.

В 16:15 на 410 километре а/д «Сызрань-Волгоград» 34-летний водитель Hyundai Sonata выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении КамАЗом, за рулем которого сидел 39-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Hyundai Sonata скончался: его не довезли до больницы.

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