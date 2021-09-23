В Саратовской области установлен новый прожиточный минимум на 2022 год

В Саратовской области утвержден прожиточный минимум на 2022 год.

Средний размер на душу населения составляет 10 218 рублей, для трудоспособного населения прожиточный минимум равен 11 138 рублей, для детей – 10 578 рублей, для пенсионеров – 8 892 рубля.

До 2020 года прожиточный минимум устанавливался ежеквартально, из расчета стоимости условной потребительской корзины.

Региональная величина прожиточного минимума на душу населения для определения размера помощи малоимущим семьям, назначения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг.

Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года, о чем информирует министерство труда и социальной защиты области.

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