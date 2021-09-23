Видео с кражей вещей из спортивного магазина в Саратове опубликовала полиция

Камеры наблюдения в магазине «Спортмастер» в Саратове зафиксировали парочку молодых любителей бесплатной спортивной одежды. Парень с девушкой подготовились и вынесли спорттовары на 15 тысяч рублей из магазина в ТЦ «Триумф-молл».

Фирменные носки, брюки, футболки, термобелье, легинсы для фитнеса похищенные воришками потянули на 15440 рублей. Все действия девушки и молодого мужчины – фиксировали камеры видеонаблюдения.

Молодые люди пришли в магазин, где с 14.55 до 15.48 выбирали вещи, в примерочной сняли антикражные магниты, парень подготовился заранее – для этих целей захватил с собой магнит, спрятали вещи в рюкзак и ушли.

Саратовцы, 22-летняя девушка и 31-летний парень ранее не судимы, оба нигде не работают.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.