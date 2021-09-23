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Происшествия23 сентября 2021 10:37

Видео с кражей вещей из спортивного магазина в Саратове опубликовала полиция

Парень с девушкой подготовились к краже основательно
Источник:kp.ru
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Кража в "Спортмастере" в Саратове

Камеры наблюдения в магазине «Спортмастер» в Саратове зафиксировали парочку молодых любителей бесплатной спортивной одежды. Парень с девушкой подготовились и вынесли спорттовары на 15 тысяч рублей из магазина в ТЦ «Триумф-молл».

Фирменные носки, брюки, футболки, термобелье, легинсы для фитнеса похищенные воришками потянули на 15440 рублей. Все действия девушки и молодого мужчины – фиксировали камеры видеонаблюдения.

Молодые люди пришли в магазин, где с 14.55 до 15.48 выбирали вещи, в примерочной сняли антикражные магниты, парень подготовился заранее – для этих целей захватил с собой магнит, спрятали вещи в рюкзак и ушли.

Саратовцы, 22-летняя девушка и 31-летний парень ранее не судимы, оба нигде не работают.

Возбуждено уголовное дело о краже, подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.