Трех саратовцев убрали из правительства Марий Эл после выборов

Правительство Марий Эл
Вчера, 22 сентября, из правительства Марий Эл были уволены два крупных чиновника: выходцы из Саратова. Информация размещена на сайте правительства республики.
С должности министра внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции Республики Марий Эл был уволен Михаил Данилов. Он ушел по собственной инициативе. Ранее Данилов работал в администрации Саратова. Вместе с ним ушел и его заместитель Владимир Шутов, работавший в Саратове министром информаций.
Первым заместителем Председателя Правительства Республики Марий Эл перестал быть Александр Гречихо. Он также ушел по собственному желанию. Напомним, должность в республике саратовец занял 1 октября 2020 года. Ранее Гречихо был министром сельского хозяйства в Саратовской области.
Следует отметить, что единственным выходцем из Саратовской области, что не сдает позиций в правительстве Марий Эл, остается начальник управления образования в Йошкар-Оле Лариса Ревуцкая. Ранее она занимала аналогичную должность в Саратове, а на новую была назначена совсем недавно, в июле 2021 года.
Наблюдатели считают, что увольнения связаны с результатами выборов в регионе.
Несколько лет назад в правительстве Марий Эл высадился целый десант саратовских чиновников, которых возглавил бывший зампред Андрей Россошанский.
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