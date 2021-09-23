Мэрия Саратова: К повреждению водопровода в Латухино отношения не имеем

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В администрации Саратова отреагировали на предупреждение ООО «КВС» об угрозе ЧС в связи с разрушение водопровода в поселке Латухино.

В мэрии считают, что коммунальщики должны решать вопросы с повреждениями самостоятельно. Согласовывать работы федеральных структур с ООО «КВС» мэрия не собирается.

- Повреждение водовода, обеспечивающего водой жителей поселке Латухино, произошло при строительстве развязки федеральной трассы СКАД в районе Сокурского тракта. К этому администрация города отношения не имеет, соответственно к согласованию работ с ООО «КВС» тоже. Рекомендуем ресурсоснабжающей организации обратиться к заказчику дорожных работ.

В настоящее время пуск воды организован по временной схеме, водоснабжение в поселке Латухино восстановлено, - сообщили в пресс-службе мэрии.