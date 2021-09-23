В Калининском районе двое мужчин отправились в больницу после аварии со столбом

Авария в Калининском районе

Вчера, 22 сентября, в Калининском районе Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Автомобиль врезался в столб.

Происшествие было зафиксировано в 8:30 на 633 км трассы Р-22 «Каспий» автодороги М-4 «Дон-Тамбов-Волгоград-Астрахань». 32-летний водитель «Лада калина» не справился с управлением и врезался в световую опору.

В результате ДТП пострадали два пассажира «Лады Калина» 47 и 36 лет. Им назначено амбулаторное лечение.

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