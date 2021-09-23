В двух районах Саратова отключили холодную воду

Сегодня, 23 сентября, в поселке в Саратове отключили воду. Об этом сообщает ООО «КВС».
Авария произошла на линии водопровода в Заводском районе по адресу Шарковка, 5. На время устранения аварии прекращена подача холодной воды для абонентов в поселке Шарковка, 1-5.
Восстановить водоснабжение коммунальщики планируют к 20:00.
Авария произошла также в Октябрьском районе на городском водопроводе по адресу 2-я Садовая, 55. На время работ прекращена подача холодной воды по адресам 2-я Садовая, 55 и Астраханская, 40.
Планируемое время окончания работ 18:00.
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