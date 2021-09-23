Вместо ворот и КПП ПАО «Т Плюс» в Саратове поставят триумфальную арку

Ворота и КПП ПАО "Т-Плюс" в Саратове

Председатель правительства Роман Бусаргин поблагодарил руководителя ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера за согласил расторгнуть договор аренды земельного участка, на котором находятся ворота и контрольно-пропускной пункт предприятия. Их перенесут, а на освободившемся участке восстановят триумфальную арку, которую построили в 1863 году к приезду цесаревича Николая Александровича (сына Александра II). Тогда это было пересечение Большой Сергиевской и Никольской улиц, теперь это улицы Чернышевского и Радищева.

В 1871 году на месте арки возвели «царские ворота» из красного кирпича, которые позже заштукатурили и окрасили в белый цвет. В 1925-1927 годах их снесли.

- Идею о воссоздании триумфальной арки в центре Саратова поддержала общественность, градозащитники и краеведы. В начале июля было принято решение построить за счет благотворительных средств точную копию арки, ставшей в конце XIX века визитной карточкой города, - напомнил Роман Бусаргин в своем инстаграм.

В первоначальном виде арка была деревянной. Ее построили в 1863 году к визиту цесаревича Николая Александровича (сына Александра II). В 1871 году возвели уже «царские ворота» из красного кирпича, которые позже заштукатурили и окрасили в белый цвет. В 1925-1927 годах их снесли.

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