Под Марксом иномарка насмерть сбила мужчину

Фото с места аварии

Вчера, 23 сентября, иномарка насмерть сбила мужчину под Марксом, о чем доложила региональная автоинспекция.

Авария произошла в 23:20 на 30 километре а/д «Маркс – Липовка – поселок имени Тельмана». 56-летний мужчина на Renault Duster сбил пешехода, данные которого устанавливаются.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

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