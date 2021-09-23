Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 сентября 2021 9:21

Под Марксом иномарка насмерть сбила мужчину

Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото с места аварии

Фото с места аварии

Вчера, 23 сентября, иномарка насмерть сбила мужчину под Марксом, о чем доложила региональная автоинспекция.

Авария произошла в 23:20 на 30 километре а/д «Маркс – Липовка – поселок имени Тельмана». 56-летний мужчина на Renault Duster сбил пешехода, данные которого устанавливаются.

В результате ДТП пострадавший скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.