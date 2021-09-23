Еще 283 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

Сегодня, 23 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 283 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 86 678 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 79 190 человек, за сутки — 254.
В Саратове зарегистрировано 104 новых случая, Энгельсском районе — 48, Балаковском — 35, Балашовском — 12, Марксовском, в Пугачевском по 10.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет – 18;
- 7-14 лет – 25;
- 15-19 лет – 18;
- 20-29 лет – 28;
- 30-39 лет – 40;
- 40-49 лет – 51;
- 50-59 лет – 45;
- старше 60 – 58.
С пневмонией поступил 131 пациент, с признаками ОРВИ — 142, с бессимптомным течением — 10.
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