Еще 283 жителей Саратовской области заразились коронавирусом

Сегодня, 23 сентября, в Саратовской области зарегистрировано 283 новых случая коронавируса. Всего COVID-19 заразились 86 678 жителей региона. Выздоровели с начала эпидемии 79 190 человек, за сутки — 254.

В Саратове зарегистрировано 104 новых случая, Энгельсском районе — 48, Балаковском — 35, Балашовском — 12, Марксовском, в Пугачевском по 10.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет – 18;

- 7-14 лет – 25;

- 15-19 лет – 18;

- 20-29 лет – 28;

- 30-39 лет – 40;

- 40-49 лет – 51;

- 50-59 лет – 45;

- старше 60 – 58.

С пневмонией поступил 131 пациент, с признаками ОРВИ — 142, с бессимптомным течением — 10.

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