В Саратовской области мужчина погиб при отгрузке зерна

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Спустя три месяца после ЧП следователями регионального СК возбуждено уголовное дело о нарушении правил охраны труда, после гибели рабочего в фермерском хозяйстве поселка Новые Бурасы. Все это время материалы проверки находились в Государственной инспекции труда Саратовской области.

По данным следствия, утром 15 июня 2021 года в одном из фермерских хозяйств районного центра Новые Бурасы 39-летний оператор, находясь на металлической эстакаде зерноочистительного комплекса, отгружал зерно в автомобиль. На эстакаде не было ограждения, а на мужчине не было защитной каски, поэтому когда он случайно упал с эстакады на асфальтированную площадку, то получил серьезную травму голову. Не смотря на все усилия медиков он скончался в больнице 25 июня.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

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