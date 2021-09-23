При строительстве федеральной трассы под Саратовом разгромили водопровод поселка Латухино

Администрацию Саратова уведомили об угрозе Чрезвычайной ситуации из-за разрушения водопровода к поселку Латухино.

Разрушен водопровод диаметром 160 мм протяженностью 100 м, произошло отключение водоснабжения потребителей поселка Латухино. Сейчас там, по данным ООО «КВС», без холодной воды находятся 57 домов, в которых проживают 171 человек, в том числе 29 детей.

- При производстве земляных работ по строительству развязки федеральной трассы СКАД в районе Сокурского тракта представителями организации ООО «Автобан», выступающей в качестве подрядчика работ, где заказчиком является Федеральное казенное учреждение «Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог федерального дорожного агентства» (ФКУ УПРДОР «Нижне-Волжское») поврежден водопровод, - говорится в сообщении направленном ресурсоснабжающей организацией в мэрию Саратова.

Администрации города предложили запретить дорожные работы без согласования с ресурсоснабжающей организацией, чьи коммуникации находятся в непосредственной близости от строящегося объекта. ООО «Автобан» предложено обязать незамедлительно восстановить поврежденный водопровод.

Рядом с местом коммунальной аварии находятся также водопроводы обеспечивающие питьевой водой поселки Саратовского района Бартоломеевка и Малая Скатовка.

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