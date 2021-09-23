Подозреваемого в расстреле в Вольске задержали на границе с Украиной

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

Задержан подозреваемый в расстреле людей в Вольске Саратовской области. Его задержали на границе Белгородской области и Украины при попытке пересечь границу. Личность подозреваемого была установлена следователями СК совместно с сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области и МО МВД России «Вольский» Саратовской области.

У убийстве человека подозревается 25-летний ранее судимый житель города Вольска.

Как сообщили в региональном СУ СКР, следователем СК подозреваемый задержан и взят под стражу. Сейчас проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним, вечером 18 сентября 2021 года в вечернее время с территории строительной базы на улице Малыковская в Вольске в больницу с огнестрельными ранениями шеи, головы и груди был доставлен 35-летний местный житель. Спасти мужчину медикам не удалось.

По сообщениям СМИ, в результате стрельбы еще два человека получили ранения.

СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело об убийстве.

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