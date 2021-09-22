Госслужащие в Саратовской области получают самую скромную зарплату в ПФО

Госслужащие в Саратовской области получают самые невысокие зарплаты в ПФО в сравнении с коллегами

За январь-июль 2021 года среднемесячная заработная плата в сфере государственного управления по регионам ПФО колеблется в диапазоне от 47 до 38 тысяч рублей.

В лидерах госслужащие Пермского края – 47 412 рублей.

На втором месте Республика Башкортостан – 46 632 рубля.

Замыкает тройку лидеров по среднему уровню зарплат госслужащих Удмуртская Республика – 44 458 рублей.

В топ-5 вошла также республика Татарстан – 44 314 рублей и Самарская область – 43 242 рубля.

На шестом местеЧувашская Республика – 42 934 рубля, на седьмом Оренбургская область – 42 361 рубль, на восьмом Республика Мордовия – 41 706 рублей, на девятом - Кировская область – 41 673 рубля.

Замыкает десятку лидеров Нижегородская область, здесь средняя зарплата госслужащих 41 592 рубля.

В числе регионов с самыми низкими зарплатами госчиновников в ПФО Ульяновская область – 40 377 рублей, Пензенская область – 39 932 рубля, республика Марий Эл – 39 504 рубля.

Самая скромная средняя зарплата у чиновников в Саратовской области – 38 842 рубля.

Для сравнения, по данным Росстата, в Саратовской области средняя номинальная начисленная зарплата по региону по итогам июля 2021 года составила 36 636 рублей.