Дождь настигнет саратовцев и утром, и вечером

Сегодня, 23 сентября, в Саратове будет пасмурно. В первой половине дня над городом стоит туман. Небо затянуто облаками, идет дождь. Он ненадолго прекратится к обеду, а вечером начнется снова. Ветер дует восточной четверти, его порывы достигают 10м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. В Аткарске, Ивантеевке, Новоузенске и Красном Куте будет дождь. Ветер дует юго-восточный, его скорость достигает 5-10 м/с, на территории всего Левобережья порывы до 15 м/с. Температура колеблется от +11 до +16 градусов.

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